"La zona gialla aumenta la mobilità fra persone. E i contagi". Il report Ispi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quanto pesino le varianti sulla curva del contagio ancora non si sa perché "in Italia si sta lavorando ancora di fortuna, mappando i tamponi positivi circa cento volte meno di quanto si sta facendo in altri Paesi europei" - la soglia di riferimento sul piano internazionale è 5%, due settimane fa noi eravamo sullo 0.05%. Di certo c'è il pericolo che abbiamo davanti: una ripresa rapida degli spostamenti può compromettere tutti i progressi che abbiamo fatto negli ultimi due mesi. Rischio tutt'altro che improbabile, con diciotto Regioni da oggi in zona gialla e la voglia di ritorno alla normalità testimoniata anche dalle strade e dai ristoranti affollati nell'ultimo fine settimana. "È già accaduto a metà dicembre", sottolinea Matteo Villa, ricercatore dell'Istituto per gli Studi di politica internazionale e autore di un'indagine sul ...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - petergomezblog : Focolai per le varianti e la folla vista sabato, Speranza avverte: “Massima prudenza. Rischio è alto”. Iss: “Le tre… - Agenzia_Ansa : #Ristoranti aperti la sera in zona gialla, da quando e come VIDEO #ANSA - sassaripost : RT @CitizenPost: Ristoranti aperti a cena in zona gialla e a pranzo in zona arancione: le novità - FrancoAgliata : @stebellentani Speranza, che con la complicità del presidente Musumeci, tiene ancora la Sicilia in zona gialla nono… -