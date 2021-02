Juliano Mello non si presenta dalla D’Urso: “Non apparirà in tv per un bel po’” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Juliano Mello dopo essere stato annunciato tra gli ospiti di “Live – Non è la D’Urso” ha scelto di non presentarsi. Ecco i motivi della decisione che lo vedranno lontano dalle scene per un bel po’ Juliano Mello avrebbe dovuto far parte del cast di ospiti della puntata di “Live – Non è la D’Urso” di ieri domenica 7 febbraio. Le cose sono andate diversamente, infatti il fratello della modella Dayane Mello (attualmente concorrente del GFVip) non ha rispettato il collegamento che avrebbe dovuto fare ieri sera dal Brasile con la conduttrice. La decisione di Juliano Mello “Apriamo un file che riguarda Dayane Mello. Sapete quello che le è accaduto, stiamo per parlare di questo. Voi sapete, l’ho ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021)dopo essere stato annunciato tra gli ospiti di “Live – Non è la” ha scelto di nonrsi. Ecco i motivi della decisione che lo vedranno lontano dalle scene per un bel po’avrebbe dovuto far parte del cast di ospiti della puntata di “Live – Non è la” di ieri domenica 7 febbraio. Le cose sono andate diversamente, infatti il fratello della modella Dayane(attualmente concorrente del GFVip) non ha rispettato il collegamento che avrebbe dovuto fare ieri sera dal Brasile con la conduttrice. La decisione di“Apriamo un file che riguarda Dayane. Sapete quello che le è accaduto, stiamo per parlare di questo. Voi sapete, l’ho ...

