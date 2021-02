Jovic | “Sto recuperando la forma Rebic e Haller? Con loro abbiamo fatto grandi cose | mi mancano”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Intervistato dalla Bild, Lukaha ammesso la sua felicità per essere tornato all’Eintracht Francoforte, squadra dove prima dell’approdo a Madrid tanto avevabene l’attaccante serbo: “Mi mancava molto la Bundesliga e sono felice di poter indossare di nuovo la maglia dell’Eintracht. Ho giocato poco più di 100 minuti e sto lavorando per diventare più in. Ma sono pronto per le sfide che mi attendono”. Negli anni a Francoforte,non dava spettacolo da solo, ma insieme ai suoi compagni di reparto Antee Sebastien, adesso al Milan e all’Ajax. Il serbo ha speso parole anche per, con i quali ha composto un trio d’attacco che ha portato la squadra fino alla semifinale di Europa League nel 2019: “Miovviamente. ...

(getty images) NOSTALGIA In un'intervista alla Bild, ha parlato anche di ciò che più ... Luka Jovic, ex obiettivo del calciomercato rossonero, è stato intervistato ai microfoni della BILD. Importante il focus su Rebic ...