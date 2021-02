Il nuovo firmware per Xiaomi Mi Band 5 fa riferimento a una gradita novità (Di lunedì 8 febbraio 2021) Xiaomi Mi Band 5 riceve l’aggiornamento alla versione 1.0.2.54 con nuove watchface di CoD ed una feature molto curiosa L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 8 febbraio 2021)Mi5 riceve l’aggiornamento alla versione 1.0.2.54 con nuove watchface di CoD ed una feature molto curiosa L'articolo proviene da TuttoAndroid.

