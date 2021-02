Il golpe in Myanmar colpisce anche i social network (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’importante è che non se ne parli. Quel che sta accadendo in Myanmar sembra interessare poco o nulla l’Occidente. Ma il golpe militare iniziato lo scorso 1° febbraio per rovesciare il governo di Aung San Suu Kyi, deve far riflettere sul livello della democrazia compromessa in Estremo Oriente. Dopo l’azione combinata da parte dei militari, infatti, si at cercando di silenziare le grida di proteste: si è iniziato con il blocco delle reti internet in tutto il Paese e oggi si è arrivati anche alla censura con i social bloccati. LEGGI anche > Quanto durerà Clubhouse in Cina? L’obiettivo? Silenziare le proteste ed evitare che, attraverso i social, si organizzino nuove manifestazioni (oltre a quelle che da giorni vengono represse nelle principali città e nella capitale della Birmania, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’importante è che non se ne parli. Quel che sta accadendo insembra interessare poco o nulla l’Occidente. Ma ilmilitare iniziato lo scorso 1° febbraio per rovesciare il governo di Aung San Suu Kyi, deve far riflettere sul livello della democrazia compromessa in Estremo Oriente. Dopo l’azione combinata da parte dei militari, infatti, si at cercando di silenziare le grida di proteste: si è iniziato con il blocco delle reti internet in tutto il Paese e oggi si è arrivatialla censura con ibloccati. LEGGI> Quanto durerà Clubhouse in Cina? L’obiettivo? Silenziare le proteste ed evitare che, attraverso i, si organizzino nuove manifestazioni (oltre a quelle che da giorni vengono represse nelle principali città e nella capitale della Birmania, ...

virginiaraggi : Un golpe dell’esercito in Myanmar ha portato all’arresto della leader Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace e… - Mov5Stelle : Il golpe in #Birmania rappresenta una ferita allo stato di diritto. Chiediamo il rispetto dei diritti umani e il r… - Radio1Rai : ??#Myanmar. Appello del partito di #SanSuuKyi ai cittadini, affinché contrastino il golpe e impediscano un ritorno a… - ilsussidiario : Gli interessi cinesi sul #Myanmar erano già in atto ben prima del recente colpo di Stato. Le aperture erano state f… - giornalettismo : Il golpe militare in #Myanmar ha colpito anche i social. L'esercito ha ordinato il blocco di #Twitter, #Facebook e… -

Ultime Notizie dalla rete : golpe Myanmar Birmania: Ue - Gb chiedono riunione Consiglio diritti umani

...Bretagna chiedono una riunione d'urgenza del Consiglio dei diritti umani dell'Onu dopo il golpe in ...richiesta per una sessione speciale sulle implicazioni per i diritti umani della crisi in Myanmar". .

Myanmar: proteste contro il golpe militare, proclamata la legge marziale a Mandalay

Naypyidaw, 08 feb 14:37 - Le autorità militari al potere in Myanmar hanno proclamato la legge marziale in sette municipalità di Mandalay, seconda città del Paese,...

Myanmar, dilagano le proteste dopo il golpe: "Liberate madre Suu" la Repubblica Birmania: Ue-Gb chiedono riunione Consiglio diritti umani

(ANSA) – GINEVRA, 08 FEB – L’Unione europea e la Gran Bretagna chiedono una riunione d’urgenza del Consiglio dei diritti umani dell’Onu dopo il golpe in Birmania. Lo ha detto l’ambasciatore britannico ...

Myanmar: militari al potere impongono legge marziale

Madrid, 8 feb. (Adnkronos/Europa Press) - I militari al potere nel Myanmar hanno imposto la legge marziale nelle principali città del Paese nel tentativo di stroncare le manifestazioni contro il golpe ...

