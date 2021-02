‘Gf Vip 5’ | Mario Ermito racconta tutta la verità sul presunto flirt con Myriam Catania

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Di ieri è lo scoop, lanciato da Giornalettismo, sulla presunta relazione amorosa tra gli attori, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Ilsarebbe nato dietro le quinte del reality di Canale 5. La notizia ha fatto discutere poiché l’attrice è impegnata col compagno Quentin Kammermann e dopo la sua uscita dal programma si erano mostrati felici ed innamorati. Non è tardata ad arrivare la replica da parte di. L’attore brindisino, raggiunto da Fanpage.it, ha smentito le voci sulla frequentazione con la: Assolutamente no, tutto finto. Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca.ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché ...