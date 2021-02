Elettra Lamborghini e il mistero di Iconize | è “sparito” dal video | «Gli amici ti stanno vicino se fai un passo falso»

(Di martedì 9 febbraio 2021)fa scomparire il volto didal suo programma televisivo “(E il resto scompare) – in onda su Discovery” e il diretto interessato risponde su Tik Tok: “Non è un comportamento da amica”.… INCONIZE “SCOMPARE”sembra non aver perdonato il suo ex amico, vero nome Marco Ferrero, per aver in passato denunciato una finta aggressione omofoba. Durante una puntata del suo programma su Discovery +, “(E il resto scompare)”, il volto di, che ballava in barca assieme ad altridella showgirl, è stato pixellato.ha allora risposto dal social, dichiarando finita ...

Screenshot Instagram di Elettra Lamborghini - Consigliato per te - L'ereditiera e neo - moglie di Afrojack è stata opzionata per far parte del cast della nuova Isola dei Famosi,...