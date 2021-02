“E’ tutto finto”: piovono critiche a Paolo Brosio e Marialaura. Loro provano a spiegare (Di martedì 9 febbraio 2021) Paolo Brosio pare che recentemente abbia trovato l’amore grazie a una giovane influencer di 22 anni. Una relazione che, ad essere sinceri, ha insospettito svariati utenti del Web. In effetti, sui social si sta parlando molto di questo legame piuttosto fuori misura, dato che tra i due ci sono ben quarantadue anni di differenza. La ragazza, che risponde al nome di Marialaura De Vitis, è stata accusata di stare con Brosio soltanto per interesse. Infatti, è proprio per questo motivo che i sopracitati hanno deciso di raccontare il Loro punto di vista sotto i riflettori di Live- Non è la D’Urso. La modella, poco tempo fa, era stata sorpresa insieme con il giornalista e, da quel momento, pare che siano iniziate le polemiche riguardo a una storia che ai più appare come finta e costruita a ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 febbraio 2021)pare che recentemente abbia trovato l’amore grazie a una giovane influencer di 22 anni. Una relazione che, ad essere sinceri, ha insospettito svariati utenti del Web. In effetti, sui social si sta parlando molto di questo legame piuttosto fuori misura, dato che tra i due ci sono ben quarantadue anni di differenza. La ragazza, che risponde al nome diDe Vitis, è stata accusata di stare consoltanto per interesse. Infatti, è proprio per questo motivo che i sopracitati hanno deciso di raccontare ilpunto di vista sotto i riflettori di Live- Non è la D’Urso. La modella, poco tempo fa, era stata sorpresa insieme con il giornalista e, da quel momento, pare che siano iniziate le polemiche riguardo a una storia che ai più appare come finta e costruita a ...

