È morta la mamma di Mika, le cause della scomparsa (Di lunedì 8 febbraio 2021) A dicembre è morta la mamma di Mika ma l’artista ne ha dato notizia solo di recente. La donna era malata di cancro da tempo e aveva contratto di recente il Coronavirus. A dicembre è scomparsa ma prima di lasciare questa vita ha avuto la possibilità di assistere all’ultimo concerto di suo figlio, in Francia. Mika si era esibito all’Opera Royal di Versailles e sua madre aveva partecipato con entusiasmo al concerto, l’ultimo della sua vita. Ora ascolterà la musica di suo figlio dal cielo. Lo scorso aprile Mika aveva parlato apertamente in televisione della malattia di sua madre che stava combattendo contro il cancro da un po’. Lo scorso anno aveva comunicato che la donna stava lottando anche contro il Covid-19 ma solo adesso, durante un’intervista ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) A dicembre èladima l’artista ne ha dato notizia solo di recente. La donna era malata di cancro da tempo e aveva contratto di recente il Coronavirus. A dicembre èma prima di lasciare questa vita ha avuto la possibilità di assistere all’ultimo concerto di suo figlio, in Francia.si era esibito all’Opera Royal di Versailles e sua madre aveva partecipato con entusiasmo al concerto, l’ultimosua vita. Ora ascolterà la musica di suo figlio dal cielo. Lo scorso aprileaveva parlato apertamente in televisionemalattia di sua madre che stava combattendo contro il cancro da un po’. Lo scorso anno aveva comunicato che la donna stava lottando anche contro il Covid-19 ma solo adesso, durante un’intervista ...

