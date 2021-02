Draghi si farà, è questione di ore. Consultazioni per decidere i ministri (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nonostante la maretta scatenatasi attorno al gesto di responsabilità di Salvini, una cosa sembra certa ed è che il Governo di Mario Draghi si farà Conte (Facebook)Ormai i tentativi di Giuseppe Conte di mettersi di traverso rispetto all’esecutivo pronto a nascere sono inutili, ed in alcuni casi del tutto inappropriati. Il governo Draghi è pronto ormai, in via di definizione i nomi che lo comporranno, ma è impossibile immaginare che ora non si trovi la quadra. Anche perché troppo facilmente si dimentica che il nome, quello dell’ex numero uno di Bce, è arrivato direttamente dal Presidente della Repubblica. L’ultimo che gli si schiantò contro fu proprio Luigi Di Maio. Salvo poi diventarne il garante. Ma sono passati due governi ormai, e poco c’è da ricordare di quel movimento cinque stelle. LEGGI ANCHE >>> Caos ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nonostante la maretta scatenatasi attorno al gesto di responsabilità di Salvini, una cosa sembra certa ed è che il Governo di MariosiConte (Facebook)Ormai i tentativi di Giuseppe Conte di mettersi di traverso rispetto all’esecutivo pronto a nascere sono inutili, ed in alcuni casi del tutto inappropriati. Il governoè pronto ormai, in via di definizione i nomi che lo comporranno, ma è impossibile immaginare che ora non si trovi la quadra. Anche perché troppo facilmente si dimentica che il nome, quello dell’ex numero uno di Bce, è arrivato direttamente dal Presidente della Repubblica. L’ultimo che gli si schiantò contro fu proprio Luigi Di Maio. Salvo poi diventarne il garante. Ma sono passati due governi ormai, e poco c’è da ricordare di quel movimento cinque stelle. LEGGI ANCHE >>> Caos ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi farà Draghi e scuola: rimodulare il calendario scolastico

SULLE MODIFICHE AL CALENDARIO SCOLASTICO RIVEDI LA DIRETTA DEL 2/2/2021 Governo Draghi: cosa farà sulla riapertura scuole e sulle fasce di rischio? Live notizie scuola Tutti i fatti del giorno, ...

Governo Draghi: cosa farà sulla riapertura scuole e sulle fasce di rischio?

... arancioni, gialle anche allo scadere del 15 febbraio, data in cui decade il divieto di spostamento tra regioni? Insomma, come opererà sulla pandemia il Governo Draghi? Quali misure adotterà per ...

