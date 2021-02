Draghi, oggi secondo (e ultimo) giro di consultazioni. Conte: “Non entrerò nel nuovo governo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Al via un secondo e ultimo giro di consultazioni – oggi pomeriggio il premier incaricato Mario Draghi incontrerà i partiti più piccoli, domani sarà la volta dei partiti maggiori – obiettivo: far nascere il governo entro la settimana. Parola ai partiti, dunque. Fermo restando che alla fine deciderà l’ex presidente della Bce, sia sul fronte della composizione dell’esecutivo (tecnico-politico, tecnico, politico) che del programma, per Draghi ora è importante capire che cosa vogliono veramente i vari partiti. Stare in un governo a tempo? Giusto il tempo di andare al voto? Oppure convivere in un orizzonte a lungo termine? E se le varie formazioni, in quella che si profila una maggioranza allargata al massimo, vorranno davvero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Al via undipomeriggio il premier incaricato Marioincontrerà i partiti più piccoli, domani sarà la volta dei partiti maggiori – obiettivo: far nascere ilentro la settimana. Parola ai partiti, dunque. Fermo restando che alla fine deciderà l’ex presidente della Bce, sia sul fronte della composizione dell’esecutivo (tecnico-politico, tecnico, politico) che del programma, perora è importante capire che cosa vogliono veramente i vari partiti. Stare in una tempo? Giusto il tempo di andare al voto? Oppure convivere in un orizzonte a lungo termine? E se le varie formazioni, in quella che si profila una maggioranza allargata al massimo, vorranno davvero ...

