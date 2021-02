Diego Maradona Jr, il dramma del padre a Live non è D’Urso: «Lotterò fino affinchè abbia giustizia». Barbara D’Urso commossa (Di lunedì 8 febbraio 2021) . La morte di Diego Armando Maradona continua ad essere avvolta dal mistero soprattutto dopo la pubblicazione dell’audio choc del medico del giocatore più forte della storia del calcio. L’audio del medico di Diego Armando Maradona che dice: «Il ciccione sta morendo» ha fatto il giro del mondo. A Live non è la D’Urso, Diego Jr per commentare gli utimi avvenimenti: «Barbara questo audio è vergognoso. Dice uno schifo, ma poi in questo audio dice ‘chissà cosa ha fatto’, ma se non lo sai tu che sei il tuo medico?». «Non sembra – prosegue Diego – ma mio padre ci teneva alla sua salute. Mio padre era stanco, ma essere stanchi e voler morire è differente. Quando è morto papà è stato duro ma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 febbraio 2021) . La morte diArmandocontinua ad essere avvolta dal mistero soprattutto dopo la pubblicazione dell’audio choc del medico del giocatore più forte della storia del calcio. L’audio del medico diArmandoche dice: «Il ciccione sta morendo» ha fatto il giro del mondo. Anon è laJr per commentare gli utimi avvenimenti: «questo audio è vergognoso. Dice uno schifo, ma poi in questo audio dice ‘chissà cosa ha fatto’, ma se non lo sai tu che sei il tuo medico?». «Non sembra – prosegue– ma mioci teneva alla sua salute. Mioera stanco, ma essere stanchi e voler morire è differente. Quando è morto papà è stato duro ma ...

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - Atalanta_BC : È tempo di semifinale! ???? It's semi-finals time! ?????? #CoppaItalia - Semifinale - Andata ?? @sscnapoli ??? Stadio Di… - Antonio_acco : RT @libridisport: ?? Processo a Maradona ?? Antonio Salvati (@Antonio_acco), Claudio Botti (@claubotti) e Flavio Tranquillo (@quieto62) ?? Ed… - tuttotashitalia : RT @LiveNoneladUrso: Leopoldo Luque, medico personale di #Maradona, ha un messaggio per Diego Junior: 'Io ho trattato tuo padre come fosse… - Notiziedi_it : Diego Armando Maradona Junior: “Mio padre non voleva morire”. Il messaggio del medico Luque -