Di Francesco: «Manca la vittoria, ora non dobbiamo mollare» – VIDEO

Eusebio Di Francesco chiede al suo Cagliari di non mollare. Le vittorie e i punti necessari per la salvezza arriveranno. Ecco le sue parole

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta sul campo della Lazio. Ecco le sue parole

vittoria – «Peccato anche se ci siamo difesi un po' bassi, specialmente nel primo tempo. La squadra ha reagito al gol subito, ha creato delle occasioni. Non siam riusciti a sfruttarle. Manca la vittoria che è l'aspetto più importante e l'aspetto psicologico comincia a farsi pesante. Certe vittoria arriveranno. Non dobbiamo mollare ed essere più resilienti».

