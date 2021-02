Daytona 200 | ecco la Yamaha R6 di Michael Dunlop

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nonostante sia indicato nella entry list ufficiale con una Kawasaki,ha optato per unaYZF - R6 per prendere parte alla 79esima edizione della 200 Miglia di, sul ...

AlessioPiana130 : Pole alla 200 miglia di Daytona 2004, l’ultima riservata alle Superbike ?? Poi un sasso, con conseguente radiatore f… - keenspectator : RT @RoadRacingCore: Michael Dunlop iscritto alla 200 Miglia di Daytona ???? @M_Dunlop3 @DAYTONA - matram85 : RT @RoadRacingCore: Michael Dunlop iscritto alla 200 Miglia di Daytona ???? @M_Dunlop3 @DAYTONA - RoadRacingCore : Michael Dunlop iscritto alla 200 Miglia di Daytona ???? @M_Dunlop3 @DAYTONA -

Ultime Notizie dalla rete : Daytona 200

Motosprint.it

Nonostante sia indicato nella entry list ufficiale con una Kawasaki, Michael Dunlop ha optato per una Yamaha YZF - R6 per prendere parte alla 79esima edizione dellaMiglia di, sul prestigioso circuito situato in Florida. Il 31enne nord irlandese ha tolto i veli alla moto della Casa di Iwata con cui correrà per la prima volta sul tracciato americano, ...Michael Dunlop al via della 79esimaMiglia di"Pronto a morire" pur di riuscire nell'impresa " Il Tourist Trophy è una corsa estrema, ma dopo un po' di anni diventa monotono . Si tratta ...Il road racer nord irlandese ha mostrato la livrea della moto con cui prenderà parte alla 79esima edizione della celebre corsa americana, che si svolgerà nel mese di marzo ...La celebre corsa-simbolo degli Stati Uniti vedrà tra i partecipanti dell'edizione 2021 anche la leggenda delle corse su strada, che correrà con una Kawasaki Ninja 636. Tanti i "big" iscritti alla gara ...