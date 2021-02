Covid: in Gb calano casi e morti, vaccini verso quota 13 mln (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tornano sotto quota 15.000 dopo diverse settimane (14.104) i contagi da Covid nel Regno Unito nelle 24 ore su un totale di quasi 600.000 test giornalieri, per effetto del lockdown introdotto in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tornano sotto15.000 dopo diverse settimane (14.104) i contagi danel Regno Unito nelle 24 ore su un totale di quasi 600.000 test giornalieri, per effetto del lockdown introdotto in ...

Trentin0 : IL CONTAGIO - Covid in Italia: aumentano le vittime, calano i positivi ma con 62mila test in meno. - AnsaPuglia : Covid: Puglia procede con fase 2 vaccini, calano i contagi. Somministrazione potrà essere prenotata tramite i Cup o… - giornalemolise : #Covid, calano i contagi ma anche i tamponi. 'Respirano' Termoli e Campomarino. Leggera flessione dei ricoveri -… - liveunict : Covid, in Sicilia meno di 500 casi: calano anche decessi e ricoveri - MoliseTabloid : Covid, due decessi. Calano contagi e ricoveri, 21 nuovi positivi e 1500 persone in isolamento -