Ciclismo | Remco Evenepoel | c’è l’idoneità agonistica Attesa per il suo calendario 2021

(Di lunedì 8 febbraio 2021)può finalmente sorridere: arriva infattiper poter ritornare a fare quello che più gli riesce, e cioè correre in bicicletta. A comunicarlo è la squadra per cui corre, la Deceuninck-Quick-Step. Il ventunenne belga si era infortunato gravemente con una rovinosa caduta al Giro di Lombardia, conclusione decisamente infelice del suo 2020. Dopo tante ipotesi, c’è finalmente una certezza, di quelle che lasciano la felicità in chiunque segua con affetto il, sebbene sia in grado di tornare a pedalare, ora dovrà anche finire il recupero dalla frattura del pube, da cui comunque si può definire guarito. E su questo i tempi sono piuttosto difficili da prevedere, anche se c’è una data chiave: quella del Giro d’Italia (partenza l’8 maggio), ...

