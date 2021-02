Chi è? Una grande cantante e imprenditrice dal passato molto difficile (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi è una cantante di enorme successo, ma il suo passato difficile è stato il grande mostro che ha dovuto sconfiggere prima di essere libera. Nata in uno dei paesi più piccoli del mondo, questa bambina dagli enormi occhi verdi ha letteralmente antenati di ogni tipo. Suo padre è di origini africane, irlandesi e barbadiane, sua madre è nata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi è unadi enorme successo, ma il suoè stato ilmostro che ha dovuto sconfiggere prima di essere libera. Nata in uno dei paesi più piccoli del mondo, questa bambina dagli enormi occhi verdi ha letteralmente antenati di ogni tipo. Suo padre è di origini africane, irlandesi e barbadiane, sua madre è nata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : E' bellissimo vedere chi, da sinistra annaspa puntandoci addosso un dito tremante e accusandoci di incoerenza (si t… - chetempochefa : “C’è una specie di gara in tutto il Mondo tra chi crede nella democrazia,nell’inclusione,nelle possibilità economic… - matteosalvinimi : ...Federico Tonin, un giovane papà, al suo primo viaggio. Morti mentre facevano del bene. Un pensiero e, per chi cr… - levinwski : RT @SalaLettura: Un appello per tutti, per chi vuole e può aiutare le due ragazze,con un piccolo contributo. Mena è una di noi qui su Twitt… - hazsavedme_ : ma sai una cosa? Chissenefrega. Prendi quell'aereo e parti, chissenefrega se sei solx. Metti la musica al massimo,… -