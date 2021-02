Cedolino pensione Inps per mail: ecco come attivare il nuovo servizio (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Inps lancia un nuovo e utile servizio: il Cedolino pensione, ma anche la Certificazione Unica, adesso si potranno ricevere anche via mail. come si procede all’attivazione? ecco la procedura, passo passo, per come precisata dall’ente. Cedolino pensione: ora si può ricevere via mail Continua il processo di digitalizzazione dei servizi Inps. Il Cedolino pensione, il documento in cui si precisano tutte le voci che concorrono alla determinazione dell’importo netto del trattamento previdenziale, e la Certificazione Unica, che riassume tutti le erogazioni in capo all’Inps prendendo in considerazione l’anno ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’lancia une utile: il, ma anche la Certificazione Unica, adesso si potranno ricevere anche viasi procede all’attivazione?la procedura, passo passo, perprecisata dall’ente.: ora si può ricevere viaContinua il processo di digitalizzazione dei servizi. Il, il documento in cui si precisano tutte le voci che concorrono alla determinazione dell’importo netto del trattamento previdenziale, e la Certificazione Unica, che riassume tutti le erogazioni in capo all’prendendo in considerazione l’anno ...

fnpCislIS : RT @INPS_it: #InpsComunica #MyINPS Attivo un nuovo servizio che consente ai #pensionati di poter ricevere il #cedolino della #pensione e la… - zazoomblog : Cedolino pensione febbraio 2021: continuano le operazioni di conguaglio INPS - #Cedolino #pensione #febbraio #2021… - webshakeit : Pensione: cedolino e CU via mail, ecco come averli - biancolavoro : Arriva un nuovo servizio pensione Inps. Come ricevere il cedolino e la Certificazione Unica sulla casella di posta… -