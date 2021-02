Carlo Messina punta su Draghi: “Con lui, spread a 50-60 punti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Carlo Messina, il CEO di Intesa Sanpaolo, punta il tutto e per tutto sul nuovo Governo. Draghi e l’occasione di uno spread in crescita Mario Draghi dovrà fare i conti con il peso delle aspettative. Molti puntano sulla sua conoscenza di economista e sulla lunga esperienza da banchiere. Primo fra tutti, Carlo Messina, il CEO di Intesa Sanpaolo, che sembrerebbe non nutrire alcun dubbio nei confronti dell’esperienza Draghi. Le ipotesi puntano su una crescita positiva per lo spread e dunque, per il paese, all’indomani del bilancio 2020, chiuso con 3,27 miliardi di utile. Tra le ipotesi, il manager di Intesa Sanpaolo pensa a una crescita sostanziale dello spread: ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021), il CEO di Intesa Sanpaolo,il tutto e per tutto sul nuovo Governo.e l’occasione di unoin crescita Mariodovrà fare i conti con il peso delle aspettative. Moltino sulla sua conoscenza di economista e sulla lunga esperienza da banchiere. Primo fra tutti,, il CEO di Intesa Sanpaolo, che sembrerebbe non nutrire alcun dubbio nei confronti dell’esperienza. Le ipotesino su una crescita positiva per loe dunque, per il paese, all’indomani del bilancio 2020, chiuso con 3,27 miliardi di utile. Tra le ipotesi, il manager di Intesa Sanpaolo pensa a una crescita sostanziale dello: ...

Attualmente il gruppo guidato da Carlo Messina gestisce oltre 1.100 miliardi di risparmi e vanta impieghi per circa 460 miliardi di euro. Con l'integrazione sono previste sinergie di costo (stimate a ...

Sarà positivo anche per il comparto bancario': così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a Bloomberg Tv. L'Italia ha dei 'fondamentali solidi ed è un Paese forte', ha aggiunto Messina. Le ...

La banca ha acquisito da Bnp Paribas Cardif la compagnia che distribuisce polizze danni nelle filiali Ubi. Nel 2020 ha raccolto premi per 226 milioni. Confermata la strategia dell'istituto guidato da ...

Potere di Mario Draghi, quando il suo governo non è ancora formato. L’argomento è un po’ sempre quello, la grande fiducia nell’ex presidente della Bce che i mercati internazionali stanno dimostrando d ...

