Cambia sistema per prenotare: ?sui vaccini è il caos. Cosa sta succedendo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Imperiali Sta prendendo forma la campagna vaccinale anti-Covid in, quasi, tutte le regioni ma con modalità di prenotazione differenti a seconda di dove ci si trova Stanno cominciando le campagne vaccinali in, quasi, tutte le regione italiane. Ognuna, però, ha un percorso diverso per far dichiarare, a chi ne ha diritto, l'interesse alla vaccinazione anti-Covid. Non si può parlare di prenotazione dal momento che non è possibile esprimere preferenze riguardo il quando e, inoltre, chi si registra prima non viene vaccinato prima ma semplicemente entra in una lista di attesa. Quest'ultima viene modificata a seconda dell'età e, qualora presenti, dal numero e dalla gravità delle patologie pregresse. I siti di Lazio e Abbruzzo sono andati in blocco, il primo ha ricevuto più di 203 mila richieste. Problemi, in misura minore, anche per quello della Campania. Nessuna ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Imperiali Sta prendendo forma la campagna vaccinale anti-Covid in, quasi, tutte le regioni ma con modalità di prenotazione differenti a seconda di dove ci si trova Stanno cominciando le campagne vaccinali in, quasi, tutte le regione italiane. Ognuna, però, ha un percorso diverso per far dichiarare, a chi ne ha diritto, l'interesse alla vaccinazione anti-Covid. Non si può parlare di prenotazione dal momento che non è possibile esprimere preferenze riguardo il quando e, inoltre, chi si registra prima non viene vaccinato prima ma semplicemente entra in una lista di attesa. Quest'ultima viene modificata a seconda dell'età e, qualora presenti, dal numero e dalla gravità delle patologie pregresse. I siti di Lazio e Abbruzzo sono andati in blocco, il primo ha ricevuto più di 203 mila richieste. Problemi, in misura minore, anche per quello della Campania. Nessuna ...

