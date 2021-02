Bollettino Veneto oggi | morti | contagi e guariti di lunedì 8 febbraio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stato reso noto ildell’emergenza Coronavirus della Regione, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una delle regioni più colpite in questa seconda ondata.si registrano 442 nuovi, 18, 464, 5.524 tamponi molecolari, 153 (0) ricoverati in terapia intensiva , 1.110 (0) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni dell'#8febbraio #Coronavirus #COVID?19 - larenait : Tra poco sul nostro sito - BinaryOptionEU : RT '#CoronavirusVeneto, 496 nuovi contagi e 28 morti: il bollettino - ilcentrotirreno : Coronavirus Veneto, 496 nuovi contagi e 28 morti: il bollettino - Adnkronos : #CoronavirusVeneto, 496 nuovi contagi e 28 morti: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

Luca Zaia torna in diretta alle 12.30 per dare le ultime notizie sull'emergenza coronavirus in. Dai dati delregionale alle nuove regole.... finalmente in giallo dopo settimane di restrizioni, ilha ritrovato la gioia del trovarsi ... I DATI Nel giorno in cui si registrano altri 515 positivi e ildei morti si allunga - 26 ...Luca Zaia torna in diretta alle 12.30 per gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Veneto. Dai dati del bollettino regionale... Scopri di più ...Luca Zaia torna in diretta alle 12.30 per dare le ultime notizie sull'emergenza coronavirus in Veneto. Dai dati del bollettino regionale... Scopri di più ...