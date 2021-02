Barack Obama a “Che tempo che fa”: ospitata a titolo gratuito (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama è intervenuto in collegamento con “Che tempo che fa” per promuovere la sua autobiografia Che si trattasse di un vero e proprio colpaccio ne abbiamo avuto il sentore sin dal primo annuncio: ieri sera, il quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama è stato ospite in collegamento della trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” su Rai Tre. Nel corso della lunga intervista (qui i momenti salienti) Obama, il cui intervento ha fatto registrare alla trasmissione di Fazio il record stagionale con 3.543.000 telespettatori, pari al 13.2% di share, ha anche presentato la sua prima autobiografia “Una Terra Promessa”, edita in Italia da Garzanti. Lucianina azzera le polemiche Come ogni ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex Presidente degli Stati Unitiè intervenuto in collegamento con “Cheche fa” per promuovere la sua autobiografia Che si trattasse di un vero e proprio colpaccio ne abbiamo avuto il sentore sin dal primo annuncio: ieri sera, il quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti d’Americaè stato ospite in collegamento della trasmissione di Fabio Fazio “Cheche fa” su Rai Tre. Nel corso della lunga intervista (qui i momenti salienti), il cui intervento ha fatto registrare alla trasmissione di Fazio il record stagionale con 3.543.000 telespettatori, pari al 13.2% di share, ha anche presentato la sua prima autobiografia “Una Terra Promessa”, edita in Italia da Garzanti. Lucianina azzera le polemiche Come ogni ...

