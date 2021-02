Apple Car - La Hyundai smentisce le trattative

(Di lunedì 8 febbraio 2021) "Non sono in corsocon lasullo sviluppo di veicoli autonomi": con queste parole laha negato l'esistenza di accordi per lo sviluppo congiunto dell'Car. Dopo settimane di indiscrezioni il gruppo coreano ha così messo a tacere tutte le voci circolate riguardo a una possibile partecipazione nel progetto per la realizzazione di un'auto elettrica con il marchio della Mela morsicata. Questa notizia ha già avuto le prime ripercussioni in Borsa: in Corea, il titoloha subito una flessione del 6,2%, mentre quello dell'affiliata Kia ha perso più del doppio, ben il 15%. Il valore azionario delle due aziende è così rispettivamente calato di 3 e di 5 miliardi di dollari. Nessuna trattativa in corso. A inizio gennaio il gruppoaveva confermato di aver ...

Una fantomaticapotrebbe essere un vero competitor per Tesla che, al momento, domina incontrastata il mercato dell'auto elettrica per quanto riguarda la reputazione e la fama; Elon Musk ...... la famosa e tanto chiacchierata. Nei giorni scorsi si parlava addirittura di accordo chiuso. Ora, però, dal marchio coreano arriva una secca smentita: 'Non sono in corso trattative con la ...Il gruppo coreano ha affermato di non essere in trattativa con la società della mela per lo sviluppo di veicoli a guida autonoma ...Alcuni analisti ritengono che Apple potrebbe decidere di entrare nel mercato delle criptovalute. Ecco tutti i dettagli condivisi in queste ore.