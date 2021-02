Anche Moenchengladbach-City non si giocherà in Germania (Di lunedì 8 febbraio 2021) Moenchengladbach City dove si gioca – Dopo Lipsia-Liverpool, che si disputerà in Ungheria, la UEFA ha annunciato che un altro match di Champions League si svolgerà a Budapest. Si tratta del match tra Moenchengladbach e City, che non si terrà in Germania per l’impossibilità di coloro che vengono dal Regno Unito a entrare in Germania L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021)dove si gioca – Dopo Lipsia-Liverpool, che si disputerà in Ungheria, la UEFA ha annunciato che un altro match di Champions League si svolgerà a Budapest. Si tratta del match tra, che non si terrà inper l’impossibilità di coloro che vengono dal Regno Unito a entrare inL'articolo

