Accoltellata in strada | preso convivente

E' stato fermato il convivente - un cittadino di 43 anni di origine albanese - per l'omicidio di Luljeta Heshta, 47 anni , accoltellata cinque volte, tre alla schiena e due alle gambe, ieri in strada a Pedriano di San Giuliano Milanese, comune alle porte di Milano. Lo rende noto il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. L'...

E' stato anche grazie al "contributo fattivo" dei testimoni che è stato possibile arrivare al fermo del convivente di Luljeta Heshta, accoltellata a morte ieri in pieno giorno a Pedriano di San ...

La 47enne Luljeta Heshta è stata accoltellata per strada a Pedriano di San Giuliano Milanese, nella giornata di ieri. Fermato il convivente.

(ANSA) - LODI, 08 FEB - E' stato fermato il presunto responsabile dell'omicidio di Luljeta Heshta, la donna di 47 anni accoltellata a morte ieri a Pedriano di San Giuliano Milanese. "Devo purtroppo da ...

