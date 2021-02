VIVERE amarcord | Tv Soap intervista EDOARDO SIRAVO Vincenzo Leoni

Leggi su tvsoap

(Di domenica 7 febbraio 2021) Attualmente, Canale 5 sta trasmettendo le repliche didi successo andata in onda dal 1999 al 2008 per 2130 puntate. Tra i suoi interpreti principali c’era l’attore romano, scelto per interpretare il commissario. Noi di Tvl’abbiamo contattato per ripercorrere i suoi dieci anni trascorsi nella. Ecco cosa ci ha raccontato. Salve, ricordiamo un po’ la sua esperienza a, dove è stato per tanti anni il commissario. Che ricordi ha di quel periodo? Parto col dirle cheè stata senz’altro una tra le esperienze più significative che ho fatto nella mia carriera d’attore, che ha accompagnato ...