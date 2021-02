Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 febbraio 2021)DEL 07 FEBBRAIOORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA; SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE-SUD UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER MONTEPORZIO CATONE E S. CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI; PER CHI VIAGGIA POI SULLA CASILINA, RALLENTAMENTI TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE SU VIA ANAGNINA TRA VIA DI VALLE COPELLA E VIA MOLA CAVONA; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; IN MERITO AI LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, PROSEGUONO SUL GRA FINO AL 20 FEBBRAIO ...