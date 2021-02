CorriereQ : Terremoti: boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli - miguel_mc1975 : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli #terremoto - busotto : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli #terremoto - MediasetTgcom24 : Terremoti, boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli #terremoto - EugenioBerto70 : Terremoti: boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti boato

La scossa, legata al bradisismo flegreo, è stata preceduta da uned è stata avvertita da gran parte della popolazione. Eventi significativi nell'area flegrea non venivano avvertiti ...La scossa è stata preceduta da uned è stata avvertita da gran parte della popolazione. Nella giornata di ieri si era registrata una scossa di 0,7 di magnitudo con epicentro nella conca di ...L'evento, legato al bradisismo flegreo, ha avuto epicentro in mare al largo di via Napoli tra il Rione Terra di Pozzuoli edil quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata preceduta da un boato e ...Scossa di terremoto nella notte tra Napoli e Pozzuoli. Ed in Italia 15 regioni con allerta meteo 'gialla'. Ecco la situazione ...