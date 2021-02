Sanremo 2021, i Coma_Cose con “Fiamme negli occhi” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il duo farà parte dei protagonisti del Festiva di Sanremo 2021. Scopriamo chi sono e qual è la loro canzone Fonte instagram (@coma cose)Anche quest’anno andrà in onda dal teatro Ariston la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, nonostante, purtroppo, sarà senza pubblico a causa della pandemia di covid-19. Anche questa edizione, come la precedente, sarà condotta da Amadeus, accompagnato dalla presenza di Fiorello. Oltre al noto showman ci saranno anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, in qualità di ospiti fissi. Tra i protagonisti del Festiva di Sanremo ci sarà un duo non molto conosciuto, ma che potrebbe sorprenderci: i Coma Cose, scopriamo chi sono. LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2021, cadono le prime teste: dimezzato il cast? LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021) Il duo farà parte dei protagonisti del Festiva di. Scopriamo chi sono e qual è la loro canzone Fonte instagram (@coma cose)Anche quest’anno andrà in onda dal teatro Ariston la settantunesima edizione del Festival di, nonostante, purtroppo, sarà senza pubblico a causa della pandemia di covid-19. Anche questa edizione, come la precedente, sarà condotta da Amadeus, accompagnato dalla presenza di Fiorello. Oltre al noto showman ci saranno anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, in qualità di ospiti fissi. Tra i protagonisti del Festiva dici sarà un duo non molto conosciuto, ma che potrebbe sorprenderci: i Coma Cose, scopriamo chi sono. LEGGI ANCHE >>>, cadono le prime teste: dimezzato il cast? LEGGI ANCHE ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - marinellibar : @Nonha_stata Ma non è Sanremo 2021?? - senardik : SANREMO 2021: PARLA STEFANO SENARDI. 'GIUSTO SENZA PUBBLICO, VA GARANTITA SICUREZZA. SIA PUNTO DI PARTENZA PER LA '… -