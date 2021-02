"Salvini? Questo è il peggior scenario possibile". A Zingaretti è esploso il Pd in mano: rovinosa fuga di notizie, è il caos (Di domenica 7 febbraio 2021) È lo scenario peggiore. Quello che, tramontato il Conte ter e arrivato il ciclone Mario Draghi, nella war room del Nazareno si evocava come l'ipotesi estrema. Ossia un sostegno e nemmeno timido, ma pieno, «senza veti e senza condizioni», della Lega. Quando diventa realtà, il colpo è forte. Partecipare a un governo insieme alla «destra sovranista», condizione che, proprio nell'ultima direzione nazionale, si era escluso con toni apodittici, è un problema grosso come una casa. Per ragioni che sono sotto gli occhi di tutti: Salvini sono i decreti immigrazione, l'antieuropeismo, la flat tax, Salvini è la ragione stessa per cui era nato il Conte 2. Tatticamente, poi, è la terza ritirata nel giro di pochi giorni (dopo «mai più con Renzi» e «avanti con Conte»). Naturale che, a caldo, la reazione è di imbarazzo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) È loe. Quello che, tramontato il Conte ter e arrivato il ciclone Mario Draghi, nella war room del Nazareno si evocava come l'ipotesi estrema. Ossia un sostegno e nemmeno timido, ma pieno, «senza veti e senza condizioni», della Lega. Quando diventa realtà, il colpo è forte. Partecipare a un governo insieme alla «destra sovranista», condizione che, proprio nell'ultima direzione nazionale, si era escluso con toni apodittici, è un problema grosso come una casa. Per ragioni che sono sotto gli occhi di tutti:sono i decreti immigrazione, l'antieuropeismo, la flat tax,è la ragione stessa per cui era nato il Conte 2. Tatticamente, poi, è la terza ritirata nel giro di pochi giorni (dopo «mai più con Renzi» e «avanti con Conte»). Naturale che, a caldo, la reazione è di imbarazzo e ...

