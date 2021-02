Real Sociedad show con doppiette di Oyarzabal e Isak. Frena il Valencia

(Di domenica 7 febbraio 2021) SAN SEBASTIAN (Spagna) - Pokerdella. Fra le mura amiche, la squadra dei Paesi Baschi ha steso il Cadice (in 10 sul finire del primo tempo per il rosso di Marcos Mauro) col ...

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Poker show della. Fra le mura amiche, la squadra dei Paesi Baschi ha steso il Cadice (in 10 sul finire del primo tempo per il rosso di Marcos Mauro) col punteggio di 4 - 1, consolidando il sesto posto ...Real Sociedad-Cadice | Cervera: "Il rosso ci ha tagliato le gambe" - Real Sociedad-Cadice | Cervera: "Il rosso ci ha tagliato le gambe" ...Il Real Sociedad cala il poker contro il Cadice nella sfida valida per 22ma giornata della Liga. La formazione basca vince 4-1 con doppietta di Oyarzabal ...