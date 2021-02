Pioli | “E’ difficile stupirsi di Ibra | è un campione Dobbiamo provare a vincere ogni partita”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il largo successo ottenuto sul Crotone:“Di quello che fa, vedendolo come si prepara e allena, è. È un. Èriuscire a mantenere quello che sta facendo, quando sta bene ha quasi sempre fatto 2 gol.è questo qua. Sta aiutando tanto la squadra a crescere. Siamo soddisfatti, lanon è stata per niente semplice. Abbiamo vinto meritatamente.La classifica? Abbiamo l’obiettivo di pretendere il massimo e. Siamo consapevoli che diamo il massimo tutti i giorni per crescere, ladaè ...

Nik8489 : RT @RibaltaRossoner: #Pioli a @SkySport ?? 'Di quello che fa Ibra, vedendolo come si prepara e allena, è difficile stupirsi. È un campione.… - TOSADORIDANIELA : RT @RibaltaRossoner: #Pioli a @SkySport ?? 'Di quello che fa Ibra, vedendolo come si prepara e allena, è difficile stupirsi. È un campione.… - milanmagazine_ : MILAN - Pioli: 'Abbiamo vinto meritatamente, Ibrahimovic? Quello che fa è difficile che mi stupisca perché è un cam… - apetrazzuolo : MILAN - Pioli: 'Abbiamo vinto meritatamente, Ibrahimovic? Quello che fa è difficile che mi stupisca perché è un cam… - FcInterNewsit : Milan, Pioli: 'Campionato difficile, più passeranno le giornate più i punti peseranno' -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli difficile

Sfilacciare un po' la classifica diventa quindi basilare e lo si deduce da comeinquadra la ... 'Per quello che fa, per come lo vedo allenarsi e prepararsi, èstupirsi. Sta andando ...LE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: 'Quello che fa Ibra, conoscendolo, non stupisce. E' un campione.mantenere ...CROTONE – Il Milan vince 4-0 a San Siro contro il Crotone, risponde all’Inter e si riprende la testa della classifica della Serie A nel segno di Ibrahimovic, che con la doppietta di oggi sfonda quota ...MILANO (ITALPRESS) – Il Milan vince 4-0 a San Siro contro il Crotone, risponde all’Inter e si riprende la testa della classifica della Serie A nel segno di Ibrahimovic, che con la doppietta di oggi sf ...