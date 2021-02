Perugia-Mantova | le ultime sulle formazioni e dove vederla

(Di domenica 7 febbraio 2021)in campo oggi dalle 17.30 al “Curi”, per la 23a giornata del campionato di Serie C girone B. Gli umbri continuano l’inseguimento della capolista Sudtirol, ma gli ospiti vogliono mettersi alle spalle gli ultimi due scivoloni. Il momento delGli umbri, che in classifica dopo 21 gare di campionato si presentano con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte), domenica scorsa hanno centrato la vittoria interna battendo per 3-0 l’Arezzo, grazie alle reti siglate da Elia, Falzerano e Kouan. La formazione allenata da mister Caserta vive nell’insieme un buon momento, del resto le 4 vittorie (Ravenna, Matelica, Feralpisalò, Arezzo) e il pareggio (AJ Fano) ottenuti nelle5 uscite di campionato, sono lì a dimostrarlo. Il, che punta con decisione al ritorno nella ...

PerugiaToday : VIDEO Caserta promuove il mercato e avvisa: 'Mantova arrabbiato, servirà un grande Grifo' - aiaroma1 : #designazioninazionali #seriec #aiaroma1presente?? ???? Trasferta perugina per il nostro AA Claudio BARONE che è sta… - ElioClero : #Calcio #SerieC #GironeB #Perugia col #Mantova si gioca il futuro #Caserta “Massima fiducia nei miei giocatori” - LaNotiziaQuoti : Grifo in campo al Curi domani alle 17.30 contro il Mantova, c'è da riscattare la cinquina rimediata all'andata… - umbriajournal_ : Caserta, suona l’assalto al Mantova, il Perugia giocherà grande gara -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia Mantova

... sarà poi fischio d'inizio per 3 incontri, mentre si scenderà ancora in campo alle ore 17.30 per ben cinque sfide, dove spicca, dove i virgiliani proveranno il riscatto dopo due KO ...Ilcontinua ad inseguire la vetta del girone B di serie C e ospita il(reduce dai 6 gol presi dal Padova) nella 23a giornata di campionato. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in ...La squadra lombarda non aveva mai perso con uno scarto di sei reti tra le mura amiche. Gli uomini di Troise arrivano al “Curi” dopo una serie di partite non positive e con due assenze importanti in di ...Perugia-Mantova di scena al "Curi" dalle 17.30 per la 23a giornata di campionato di Serie C girone B. Ecco tutte le ultime sul match.