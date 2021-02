SkyTG24 : Maltempo, oggi allerta gialla in 15 regioni: attesi temporali e forti venti - iconameteo : Ecco l'intensa perturbazione che sovrasta l'Italia! Oggi porterà FORTE #MALTEMPO in buona parte del nostro Paese:… - LuceverdeRadio : ?? #Maltempo ?? #AllertaGialla ?? oggi #7febbraio previsti #ventoforte e #pioggia intensa su gran parte del paese… - SanremoAncheNoi : RT @MusicTvOfficial: #MALTEMPO @ComuneMI Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di @RegLombardia ha emanato l'avviso di criticit… - MusicTvOfficial : #MALTEMPO @ComuneMI Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di @RegLombardia ha emanato l'avviso di criti… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo oggi

Allerta gialla in 15 regioni per il: la Protezione civile segnala rischi per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - ... Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria per, ...Una perturbazione in avvicinamento da ovest determinerà precipitazioni previste in intensificazione a partire dalla serata di, 6 febbraio, e durante la mattina di domani, domenica 7 febbraio, ...Una domenica di allerta e di preoccupazioni legate al maltempo, atteso quanto meno sulla carta. È stata infatti diramata un’alleata di colore giallo per il rischio idrogeologico idraulico, per corsi d ...Una perturbazione di origine atlantica ha iniziato dalla serata di sabato ad interessare le regioni nord-occidentali italiane con piogge e temporali che si sono estesi nella notte a tutto il Nord Ital ...