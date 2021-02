(Di domenica 7 febbraio 2021) L'epidemiologo e assessore della Regione Puglia commenta uno studio sulla seconda ondata dei contagi in Brasile

cronaca_news : Lopalco e la pandemia Covid: 'Attenti alle mutazioni del virus, scordiamoci l'immunità di gregge'… - BariLive : Bari: Lopalco e la pandemia Covid: «Attenti alle mutazioni del virus, scordiamoci l'immunità di gregge» - rep_bari : Lopalco e la pandemia Covid: 'Attenti alle mutazioni del virus, scordiamoci l'immunità di gregge' [aggiornamento de… - ArgoTone : @stebellentani @BrambillaCr @alceo67 @lasorelladiKarl Dicono 'poter uscire solo quando Speranza, Franceschini e Boc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco pandemia

La Repubblica

... l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi, che ha commentato, anche con una vena ironica, l'esito di uno studio pubblicato da Lancet sulla seconda ondata dellain ...... al presidente Michele Emiliano e all'assessore alla sanità Pietro Luigi. "Il piano dell'...intendono porre in essere ai fini del recupero delle prestazioni non erogate a causa dellada ...Attenti alle mutazioni "e quindi scordiamoci la possibilità con questo virus di stabilire l'immunità di gregge". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, ...L'assessore alla sanità della Regione Puglia: "In pieno inverno o siamo disposti a rinunciare alla socialità o dobbiamo accettare una nuova ondata".