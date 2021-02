La principessa Michael di Kent | cugina «scomoda» della regina

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tutte le famiglie hanno un parente «scomodo». La royal family non fa eccezioni. La reale «pecora nera» risponde al nome di María Cristina Inés Eduvigis Ida di Reibnitz, meglio nota come la principessa Michael di Kent, detta «pushy» per il uso fare oltremodo altezzoso. Moglie del principe Michael di Kent, cugino di Elisabetta II e sesto alla nascita nella successione al trono (ora occupa il posto numero 45), l’aristocratica settantaseienne è docente e autrice di romanzi, ha un blog su HuffPost e una sua pagina Web, ma è soprattutto nota per le sue esternazioni poco felici.