(Di domenica 7 febbraio 2021) Un piccolosi è colorato disangue dopo che un'inondazione ha colpito alcunedi '', tecnica usata per tingere tessuti e oggetti. I residenti di Jenggot sono ...

MediasetTgcom24 : Inondate fabbriche di batik: un villaggio indonesiano diventa rosso #indonesia - NoiNotizie : RT @MediasetTgcom24: Inondate fabbriche di batik: un villaggio indonesiano diventa rosso #indonesia - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Inondate fabbriche di batik: un villaggio indonesiano diventa rosso #indonesia - albertocol9 : RT @MediasetTgcom24: Inondate fabbriche di batik: un villaggio indonesiano diventa rosso #indonesia - MassimoChiaram7 : RT @MediasetTgcom24: Inondate fabbriche di batik: un villaggio indonesiano diventa rosso #indonesia -

Ultime Notizie dalla rete : Inondate fabbriche

TGCOM

I funzionari locali hanno poi confermato che il colore proveniva dalle tinture per tessuti utilizzate da diversedella zona....mercato britannico Come racconta il Guardian le società di logistica olandesi sono state... L'azienda inglese Hornby che produce trenini elettrici incinesi è una delle aziende che ha ...Un piccolo villaggio indonesiano si è colorato di rosso sangue dopo che un'inondazione ha colpito alcune fabbriche di "batik", tecnica usata per tingere tessuti e oggetti. I residenti di Jenggot sono ...