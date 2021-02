Il dramma di Costantino Della Gherardesca | “Ho vissuto in un ospedale psichiatrico”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 febbraio 2021)oggi è conosciuto come un grande nel mondo dei conduttori televisivi italiani: l’uomo, conosciuto per la sua simpatia e autoironia, è nato a Roma ma si è laureato in filosofia nel Regno Unito.la confessione sulla malattia. Stiamo parlando di uno dei personaggi più travolgentitelevisione italiana. Molto spesso è ospite in vari programmi tv, ha partecipato a Pechino Express e quest’anno sarà nella giuria de Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci. Ma cosa sappiamo di lui esua vita privata? Il suo primo lavoro in televisione gli capita “quasi per caso” (come dice lui) quando inizia a lavorare per il programma “Chiambretti c’è”. Dopo aver partecipato nel ...