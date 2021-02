I Santi di Lunedì 8 Febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Santi DEL GIORNO, 8 Febbraioda www.Santiebeati.it Santa GIUSEPPINA BAKHITA Vergine – Memoria FacoltativaOglassa, Darfur, Sudan, 1868 – Schio, Vicenza, 8 Febbraio 1947Nasce nel Sudan nel 1869, rapita all’età di sette anni, venduta più volte, conosce sofferenze fisiche e morali, che la lasciano senza un’identità. Sono i suoi rapitori a darle il nome di Bakhita («fortunata»). Nel 1882 viene comprata a Kartum dal console Italiano Calisto Legnani. Nel 1885 segue quest’ultimo in Italia dove, a Genova, viene affidata alla famiglia di Augusto Michieli e diventa la bambinaia della figlia. Quando la famiglia Michieli si sposta sul Mar Rosso, Bakhita resta…www.Santiebeati.it/dettaglio/40025 San GIROLAMO EMILIANI (MIANI) Fondatore – Memoria FacoltativaVenezia, 1486 – Somasca di Vercurago, Lecco, 8 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) IDEL GIORNO, 8da www.ebeati.it Santa GIUSEPPINA BAKHITA Vergine – Memoria FacoltativaOglassa, Darfur, Sudan, 1868 – Schio, Vicenza, 81947Nasce nel Sudan nel 1869, rapita all’età di sette anni, venduta più volte, conosce sofferenze fisiche e morali, che la lasciano senza un’identità. Sono i suoi rapitori a darle il nome di Bakhita («fortunata»). Nel 1882 viene comprata a Kartum dal console Italiano Calisto Legnani. Nel 1885 segue quest’ultimo in Italia dove, a Genova, viene affidata alla famiglia di Augusto Michieli e diventa la bambinaia della figlia. Quando la famiglia Michieli si sposta sul Mar Rosso, Bakhita resta…www.ebeati.it/dettaglio/40025 San GIROLAMO EMILIANI (MIANI) Fondatore – Memoria FacoltativaVenezia, 1486 – Somasca di Vercurago, Lecco, 8 ...

santi_bomber : Quando a.vio ti scrive se esci il lunedì - Inkheartless : Quando da lunedì sei in zona rossa e questi due sono gli unici santi che non hai ancora buttato giù - Alexja1701 : Se mi tocca vedere la sfida di evandro lunedi faccio scendere santi e madonne dal cielo. Meglio soffrire ora e cerc… - rubyn3tto : aggiungo una cosa sto pregando tutti i santi che non si perda la lettera dalla germania che mi hanno spedito luned… - HARNgroup : RT @UIAVenezia: -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Lunedì Timidi sorrisi tra i ristoratori: 'Ora si lavora, ma è dura lo stesso'

... visto che in città era quasi impossibile trovare servizi - dice Gianni Bonaccorsi, titolare dell'Aciugheta e dello stellato Ridotto in campo Santi Filippo e Giacomo - Poi da lunedì abbiamo ripreso ...

Anzio, appello al sindaco contro la riapertura di via dei Fabbri: depositate in Comune 340 firme

... anche se dal lunedì al giovedì, limitatamente ai mesi invernali. Una modifica della viabilità che ... proprio davanti all'entrata della chiesa madre dei Santi Pio e Antonio. In proposito i promotori ...

Per la festa dei Santi Medici riapre l'antico santuario in via Di Mezzo Corriere di Taranto ... visto che in città era quasi impossibile trovare servizi - dice Gianni Bonaccorsi, titolare dell'Aciugheta e dello stellato Ridotto in campoFilippo e Giacomo - Poi daabbiamo ripreso ...... anche se dalal giovedì, limitatamente ai mesi invernali. Una modifica della viabilità che ... proprio davanti all'entrata della chiesa madre deiPio e Antonio. In proposito i promotori ...