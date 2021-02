Highlights Sinner-Travaglia 7-64 6-4 | Atp Melbourne 1 2021 VIDEO

(Di domenica 7 febbraio 2021) Glidel match7-6(4) 6-4, valevole per la finale dell’Atp. Secondo titolo in carriera per l’altoatesino, che si libera in due set molto lottati del connazionale ed inaugura la stagione esattamente come aveva concluso quella precedente, ovvero vincendo un torneo. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

