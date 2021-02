Giorgio Panariello e Marco Giallini | “Lui è peggio di me” è lo show in arrivo su Rai 3

(Di domenica 7 febbraio 2021) A Domenica In oggi, manca pochissimo all’inizio del loro“Lui èdi me”. Un nuovo spettacolo della Rai ma lo vedremo in onda su Rai 3. Una coppia inedita ma che già piace: “Va in onda su Rai 3 perché questo programma è un esperimento, ed è anche il tentativo di cercare strade nuove, anche un programma nuovo e Rai 3 è il posto giusto, protetto. Rai 1 ha bisogno di cose che devono funzionare al primo colpo” spiegaa Mara Venier che confida a: “è un’anima bella, vera” e lui l’ha già capito, la loro amicizia è iniziata da poco ed è autentica. Due omaggi ai due ospiti di Domenica In che hanno una carriera diversa ma lunghissima per ...

ha poi svelato il suo mito nella vita reale (Roberto Benigni), raccontando di sognare di fare un film che in qualche modo lo possa rappresentare, magari con al suo fianco proprio ...Il sogno nel cassetto è quello di suonare con gli Who oppure di fare un film con Al Pacino o, mentre il pregio è la bontà malcelata. Il difetto più grande, invece? 'Non ho memoria ...Mara Venier accoglie nello studio di Domenica In Giorgio Panariello e Marco Giallini, prossimi all’esordio in coppia alla conduzione di un nuovo programma. Il comico e l’attor ...A Domenica In oggi Giorgio Panariello e Marco Giallini, manca pochissimo all’inizio del loro show “Lui è peggio di me”. Un nuovo spettacolo della Rai ma lo vedremo in onda su Rai 3. Una coppia inedita ...