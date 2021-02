Notiziedi_it : Cotugno, braccialetti elettronici per i ricoveri Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Cotugno braccialetti

Coronavirus, stabili i contagi in Campania ma ci sono nove nuovi decessi 6 febbraio 2021 Il progetto è partito all'ospedalee coinvolge, al momento, i pazienti della prima divisione e del pronto soccorso: un braccialetto per monitorare i degenti positivi al Covid e ricoverati in degenza ordinaria Si tratta di un ...... però, ha mostrato il suo polso fatto non solo die croci scintillanti. Su Gino Strada ... ha addirittura 'rubato' il vaccino ad un medico del. Se c'è un appuntamento che ha ...Covid, sperimentazione all’ospedale infettivologico Cotugno di Napoli: un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ...Un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ordinaria: è il progetto partito all’ospedale Cotugno di Napoli che coinvolge, al momento, i pazienti della prima divisione e d ...