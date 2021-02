Chi è Juliano, fratello di Dayane Mello (Di domenica 7 febbraio 2021) Juliano, fratello di Dayane Mello sarà tra gli ospiti di Live Non E’ La D’Urso a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il giovane racconterà i giorni delicati che sta attraversando insieme alla famiglia per la scomparsa di Lucas fratello minore, coinvolto in un incidente automobilistico. Il trentunenne fratello maggiore di Dayane Mello, aveva commentato con un questo post il tragico episodio: oggi io e la mia famiglia siamo in lutto per la perdita matura di mio fratello” prosegue nel messaggio “mandiamo tanta energia positiva a Dayane e grazie ancora per tutto, abbracciatevi ed amatevi di più, la vita è davvero corta”. Juliano il fratello di Dayane ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021)disarà tra gli ospiti di Live Non E’ La D’Urso a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il giovane racconterà i giorni delicati che sta attraversando insieme alla famiglia per la scomparsa di Lucasminore, coinvolto in un incidente automobilistico. Il trentunennemaggiore di, aveva commentato con un questo post il tragico episodio: oggi io e la mia famiglia siamo in lutto per la perdita matura di mio” prosegue nel messaggio “mandiamo tanta energia positiva ae grazie ancora per tutto, abbracciatevi ed amatevi di più, la vita è davvero corta”.ildi...

