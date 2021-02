Benevento-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 7 febbraio 2021) Ecco le scelte ufficiali di Pippo Inzaghi e Claudio Ranieri per il lunch match della 21° giornata di Serie A. Entrambe alla ricerca di punti per reagire alle rispettive sconfitte contro Inter e Juve nel turno precedente. Ecco le scelte ufficiali: Benevento (4-2-3-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella; Insigne, Caprari, Improta; Lapadula Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Torregrossa, Keita Balde Foto: twitter Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Ecco le sceltedi Pippo Inzaghi e Claudio Ranieri per il lunch match della 21° giornata di Serie A. Entrambe alla ricerca di punti per reagire alle rispettive sconfitte contro Inter e Juve nel turno precedente. Ecco le scelte(4-2-3-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella; Insigne, Caprari, Improta; Lapadula(4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Torregrossa, Keita Balde Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

