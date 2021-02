Basket | Serie A 2020-2021 | Brescia in rimonta supera Trieste

(Di domenica 7 febbraio 2021) Si è concluso l’anticipo di mezzogiorno della diciannovesima giornata delladisi impone sul campo di. Match molto equilibrato, con entrambe le squadre che tentano più volte l’allungo decisivo, ma alla fine i lombardi si impongono nei secondi finale in una sfida ricca di emozioni. Parte bene, che con Henry allunga subito sul 6-2. Brian Sacchetti risponde percon la tripla del sorpasso, poi Kalinoski allunga fino al 7-12 per gli ospiti. Ancora Sacchetti da tre tienea +5, ma risponde Cavaliero eimpatta. Da oltre l’arco riportaavanti Vitali, poi di nuovo Cavaliero, ma negli ultimi minuti del primo quarto Kalinoski e ...

sportface2016 : Basket #SerieA1 2020/2021, #TriesteBrescia 78-81: cronaca e tabellino - GazzettadiSiena : Esordio il 28 febbraio: parte la serie C Gold - lecco_notizie : Basket Serie D. Tamponi negativi, l’Autovittani pronta a tornare in palestra - lecco_notizie : Basket Serie B. Olginate batte Varese, ora è quarta nel girone - BasketCity_net : -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

... Gabriele Bettini e Federico Brindisi: appuntamento al Taliercio domenica 7 febbraio, palla a due alle ore 18:30 per la 19giornata nel campionato diA1 2020 - 2021 . Stiamo parlando di ...partita con Prato - Rimini , 11a giornata del campionato diD girone D , una nuova iniziativa di Icaro Sport . In occasione di tutte le partite della ...' (in diretta con la Serata Calcio ...Si è concluso l’anticipo di mezzogiorno della diciannovesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket e Brescia si impone sul campo di Trieste. Match molto equilibrato, con entrambe le squadre che t ...Diretta Varese Cremona streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1.