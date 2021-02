Barcellona, Dembelé esagerato: il suo tiro fa tremare la porta (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Barcellona sembra aver ritrovato Ousmane Dembelé in ottima forma. Il giovane attaccante francese ha mostrato le sue qualità in allenamento: dopo uno scambio con i compagni ha siglato un gran gol. Ma a colpire l'attenzione non è tanto la marcatura, quanto la potenza del tiro che ha fatto tremare la porta. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilsembra aver ritrovato Ousmanein ottima forma. Il giovane attaccante francese ha mostrato le sue qualità in allenamento: dopo uno scambio con i compagni ha siglato un gran gol. Ma a colpire l'attenzione non è tanto la marcatura, quanto la potenza delche ha fattola. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Barcellona, Dembelé esagerato: il suo tiro fa tremare la porta - - JuventusUn : Il giocatore non firma con il #Barcellona: la #Juve fiuta il colpo, guardate chi vogliono prendere! IL COLPO?… - calciotoday_it : ?? ESCLUSIVA CALCIOTODAY ?? ?? Il caso #Messi visto dall'esperto di #calciomercato: l'Avv. Claudio Pasqualin ??… - Notiziedi_it : Dembelè-Barcellona: è stallo per il rinnovo. Sullo sfondo c’è la Juve: i dettagli - sportli26181512 : Barcellona, se Dembelé non rinnova c'è anche la Juve: Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano Sport sono in… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Dembelé Atletico Madrid - Celta Vigo: diretta live, risultato in tempo reale

Sguardo all'attuale classifica di LaLiga dove comanda la Atletico Madrid con 50 punti, in seconda posizione troviamo Barcellona e Real Madrid con 40. La cronaca e tabellino minuto per minuto [ ...

Real Betis - Barcellona: diretta live, risultato in tempo reale

BARCELLONA (4 - 2 - 3 - 1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Pedri, Dembelé; Griezmann. Allenatore: Koeman.

Sguardo all'attuale classifica di LaLiga dove comanda la Atletico Madrid con 50 punti, in seconda posizione troviamoe Real Madrid con 40. La cronaca e tabellino minuto per minuto [ ...(4 - 2 - 3 - 1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Pedri,; Griezmann. Allenatore: Koeman.