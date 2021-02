Australian Open, al via il primo Slam del 2021: assente Federer, ma torna (con difficoltà) il pubblico. Fino a 30mila persone al giorno (Di domenica 7 febbraio 2021) Si torna a giocare all’Australian Open. Dopo la stagione di tennis dimezzata del 2020, causa pandemia, il primo Slam di quest’anno parte tra le mille incognite provocate dall’emergenza sanitaria e con l’assenza eccellente di Roger Federer. Lo svizzero non sarà a Melbourne e, all’alba dei 40 anni, chissà se lo rivedremo più. Presenti invece Novak Djokovic e Rafael Nadal, con quest’ultimo a caccia del record solitario di Major (attualmente è alla pari con Federer a quota 20). Lo Slam Down Under era stato, un anno fa, uno degli ultimi eventi sportivi ad accesso libero. E proprio da qui arriva un primo sprazzo di normalità, una novità a cui non eravamo più abituati: il ritorno del pubblico. “Uno degli eventi sportivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Sia giocare all’. Dopo la stagione di tennis dimezzata del 2020, causa pandemia, ildi quest’anno parte tra le mille incognite provocate dall’emergenza sanitaria e con l’assenza eccellente di Roger. Lo svizzero non sarà a Melbourne e, all’alba dei 40 anni, chissà se lo rivedremo più. Presenti invece Novak Djokovic e Rafael Nadal, con quest’ultimo a caccia del record solitario di Major (attualmente è alla pari cona quota 20). LoDown Under era stato, un anno fa, uno degli ultimi eventi sportivi ad accesso libero. E proprio da qui arriva unsprazzo di normalità, una novità a cui non eravamo più abituati: il ritorno del. “Uno degli eventi sportivi ...

