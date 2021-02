Accoltellata per strada nel Milanese, donna 47enne muore in ospedale (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ morta, nonostante un disperato intervento chirurgico, la donna di 47 anni che è stata soccorsa, oggi pomeriggio, dopo essere stata Accoltellata a Pedriano di San Giuliano Milanese in strada dopo le 13. Si tratta di un luogo frequentato abitualmente da prostitute dove i carabinieri stanno ora cercando anche l’arma del delitto. Alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando un uomo vestito di nero che inseguiva una prostituta. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto non lo hanno trovato. Il 118 ha trovato la donna riversa a terra colpita da cinque coltellate, tre alla schiena e due alle gambe. E’ stata subito trasportata all’ospedale Humanitas. I carabinieri stanno cercando l’aggressore. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ morta, nonostante un disperato intervento chirurgico, ladi 47 anni che è stata soccorsa, oggi pomeriggio, dopo essere stataa Pedriano di San Giulianoindopo le 13. Si tratta di un luogo frequentato abitualmente da prostitute dove i carabinieri stanno ora cercando anche l’arma del delitto. Alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando un uomo vestito di nero che inseguiva una prostituta. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto non lo hanno trovato. Il 118 ha trovato lariversa a terra colpita da cinque coltellate, tre alla schiena e due alle gambe. E’ stata subito trasportata all’Humanitas. I carabinieri stanno cercando l’aggressore.

