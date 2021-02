Woody Allen, nuove accuse di abusi sessuali in un documentario choc. La figlia Dylan Farrow: “È solo la punta dell’iceberg” (Di sabato 6 febbraio 2021) Si annuncia esplosivo il nuovo documentario della Hbo che torna ad indagare sulle accuse di abusi sessuali contro Woody Allen da parte della figlia Dylan Farrow. Il doc in quattro puntate, diretto da Kirby Dick e Amy Ziering, si intitola ‘Allen vs Farrow‘ e debutterà in Usa il 21 febbraio (in onda per quattro domeniche in prime time). Il nuovo documentario esplora la storia privata dietro le accuse contro Allen, 85 anni, mosse dalla figlia Dylan, allora di 7 anni, che l’attore e regista aveva adottato con l’attrice Mia Farrow. Nel documentario si ricostruisce anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Si annuncia esplosivo il nuovodella Hbo che torna ad indagare sulledicontroda parte della. Il doc in quattrote, diretto da Kirby Dick e Amy Ziering, si intitola ‘vs‘ e debutterà in Usa il 21 febbraio (in onda per quattro domeniche in prime time). Il nuovoesplora la storia privata dietro lecontro, 85 anni, mosse dalla, allora di 7 anni, che l’attore e regista aveva adottato con l’attrice Mia. Nelsi ricostruisce anche la ...

