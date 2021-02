Via Fieravecchia | commercianti contro i clienti del Burger King | “Ridotti a cestino dei rifiuti”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –e residenti di via, nel centro di Salerno, chiedono una soluzione per fermare il degrado scatenato daiche si servono presso il. Come dimostrano le foto, decine e decine di sacchetti della nota catena di panini giacciono abbandonati dopo il consumo insieme a resti alimentari e tutto quello che viene fornito per la degustazione da asporto. Approfittando della presenza di alcune aree dove è possibile sedersi e mangiare, idi, situato a pochi passi da via, mangiano e poi lasciano in strada questiche hanno scatenato la reazione deie delle persone che vivono nei ...

Stiamo parlando didove, sulle panchine vicino alle aiuole, giovani e meno giovani decidono di banchettare con panini e bibite di un vicino fast food lasciando i propri rifiuti ...Le stesse scene si ripresentano anche nel centro della città e per l'esattezza in, all'angolo con Corso Vittorio Emanuele.Salerno – Commercianti e residenti di via Fieravecchia, nel centro di Salerno, chiedono una soluzione per fermare il degrado scatenato dai clienti che si servono presso il Burger King. Come dimostrano ...